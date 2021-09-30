تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب كسر الكالون بالجيزة.



تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "كسر الكالون"، وحرر محضر بالواقعة.



أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "كسر الكالون"، متخذين من دوائر (مركز شرطة أوسيم – أقسام شرطة "ثان وثالث أكتوبر – الأهرام بالجيزة (وكذا اقسام شرطة النزهة - القطامية -التجمع الأول بالقاهرة) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة خاصة بأحد المتهمين، وبحوزتهم (فرد محلى وطلقتين - كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).



بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى، كما أضافوا بارتكابهم عدد (12) واقعة سرقة سيارات، وتم بإرشادهم ضبط (5) سيارات لدى عملائهم (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة)،كما أقر المتهمين بإعادتهم (7) سيارات لمالكيها بأسلوب "المساومة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.



