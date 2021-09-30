Advertisements

موعد وفتاوى.. كل ما تريد معرفته عن المولد النبوي

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
محمد العطار

بدأت تظهر ملامح المولد النبوي الشريف من خلال إعلان مواعيد تلك المناسبة التي ينتظرها المسلمين من عام لآخر، بجانب إصدار الفتاوى الخاصة.

موعد المولد النبوي الشريف
وكشفت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،عن أن غرة شهر ربيع الأول للعام الهجري 1443 ستكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر المقبل، وبذلك يكون المولد النبوي الشريف يوم 18 أكتوبر. 

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - إن عدة شهر ربيع الأول ستكون 30 يوما، ويولد هلال ربيع الأول في تمام الساعة الواحدة و6 دقائق ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الأربعاء 29 صفر الحالي الموافق 6 أكتوبر المقبل (يوم الرؤية).

وأوضح القاضي، أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة، والقاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية سيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (15 - 17 دقيقة).

وأضاف أن الهلال الجديد سيبقى بعد غروب الشمس في العواصم والمدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين (2 - 20 دقيقة)، ماعدا كوالالمبور بماليزيا وجاكرتا بإندونيسيا اللذين لم يولد بهما الهلال قبل غروب الشمس، وسيغرب القمر في كوالالمبور قبل غروب الشمس ب 3 دقائق، وجاكرتا مع غروب الشمس.

طرق الاحتفال بالمولد النبوي
ومن جانبها، قالت دار الإفتاء المصرية إن الاحتفال بالمولد النبوي صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ لأنه تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أصل من أصول الإيمان؛ فقد صح عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "لا يُؤمِنُ أَحَدُكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن والِدِه ووَلَدِه والنَّاسِ أَجمَعِينَ" رواه البخاري، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد سنَّ لنا جنس الشكرِ لله تعالى على مِيلاده الشريف؛ فكان يَصومُ يومَ الإثنينِ ويقول: "ذلكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه" رواه مسلم.

وأكدت دار الإفتاء أن أفضل طريقة للاحتفال بالمولد النبوي هي تجمع الناس على الذكر، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وصيام يوم مولده صلى الله عليه وسلم، وإطعام الطعام صدقة لله، إعلانًا لمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإعلانًا لفرحنا بيوم مجيئه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه يدخل أيضا في أفضل طريقة للاحتفال بالمولد النبوي ما اعتاده الناس من شراء الحلوى والتهادي بها في المولد الشريف؛ فإن التهادي أمر مطلوب في ذاته، لم يقم دليل على المنع منه أو إباحَتِه في وقت دون وقت، فإذا انضمت إلى ذلك المقاصد الصالحة الأخرى كَإدْخَالِ السُّرورِ على أهلِ البيت وصِلة الأرحامِ فإنه يُصبح مستحبًّا مندوبًا إليه، فإذا كان ذلك تعبيرًا عن الفرح بمولدِ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان أشَدَّ مشروعيةً وندبًا واستحبابًا؛ لأنَّ للوسائل أحكام المقاصد، والقول بتحريمه أو المنع منه حينئذ ضرب من التنطع المذموم.

وقالت دار الإفتاء المصرية إن الاحتفال بالمولد النبوي لا مانع منه شرعًا؛ لأنه يذكر المسلمين في كافة أرجاء الدنيا بما كان عليه صاحب الذكرى من خلق قويم ونهج مستقيم، وكيف كان مولده نورًا أضاء الدنيا وأخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان واليقين.

الكلمات المفتاحية

فتاوي حلوى المولد المولد النبوي الإفتاء

أخبار تهمك

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيريا وسط مفاجأت بالجملة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. عملاق خليجي يهدد بخطف علي معلول من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - لابورتا يستقر على مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكومان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. فيوتشر يقترب من حسم صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يحصل على توقيع الأخطبوط وأمر وحيد يعطل الصفقة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل نجم الأهلي عن الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يُغري نجم الفريق براتب خرافي للتجديد

منذ ساعة

عاجل.. إنقسام داخل إدارة برشلونة بشأن إقالة كومان

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة بشأن راتب شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موقف ثنائي الاهلي من تمديد عقودهم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن رحيل موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ حوالي 18 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:00 م

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيريا وسط مفاجأت بالجملة

02:48 م

عاجل.. عملاق خليجي يهدد بخطف علي معلول من الأهلي

01:30 م

عاجل.. الزمالك يُغري نجم الفريق براتب خرافي للتجديد

03:30 م

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

12:35 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements