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عاجل.. الزمالك يُغري نجم الفريق براتب خرافي للتجديد

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 03:30 م
الزمالك
الزمالك
محمد زويد
كشف الإعلامي محمد فاروق، طلب محمد أبوجبل حارس مرمي فريق الزمالك، الحصول على راتب سنوي 10 مليون جنيه من أجل تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وقال فاروق في برنامجه البريمو : "مسؤولي الزمالك يرغبون في وضع مبلغ 8 ملايين كحد أقصي لمحمد أبوجبل، ولكن الحارس يصر على 10 مليون جنيه، ومن المنتظر أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة".

ويرغب مسئولى القلعة البيضاء في تجديد عقد محمد أبو جبل لرغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في استمرار الحارس الدولي لأداءه المتميز مع القلعة البيضاء.

ويحاول مسئولى الزمالك تجديد عقد مجموعه كبيرة من لاعبي الفريق بعد قرار منع الزمالك من القيد في فترتس الانتقالات، وذلك للحفاظ على قوام الفريق خلال المرحلة المقبلة.

الكلمات المفتاحية

الزمالك الدوري المصري ابوجبل

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