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أردوغان: نخطط لعقد محادثات مع بايدن في إيطاليا

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه يخطط لعقد محادثات مع نظيره الأمريكي جو بايدن، في إيطاليا على هامش قمة جلاسكو وهناك خطوات إيجابية في العلاقات التركية الأمريكية.

 

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا تدرس المزيد من خطوات صناعة الدفاع المشتركة مع روسيا في مجالات مثل محركات الطائرات والطائرات المقاتلة والغواصات بعد اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين، حسبما أفادت محطة إن تي في اليوم الخميس.

 

وفي رحلة العودة إلى تركيا، قال أردوغان للصحفيين إنه اقترح في الاجتماع مع بوتين العمل مع روسيا في بناء محطتين للطاقة النووية، حسبما أفادت قناة إن تي في. والتقى أردوغان ببوتين الأربعاء في سوتشي. وبحسب ما ورد قال إن روسيا اقترحت العمل معًا على تطوير منصات لإطلاق الصواريخ الفضائية.

 

وقال أردوغان إنه من المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في روما في نهاية أكتوبر، وربما بعد ذلك في جلاسكو، وإنهما سيناقشان القضايا العسكرية والسياسية والتجارية، بحسب قناة إن تي في. وعن العلاقات الأمريكية، اوضح "هذا يعني أنه يتم اتخاذ بعض الخطوات التي تبشر بالخير".

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