رسميًا.. هدف ميسي يفوز بجائزة الأفضل في الجولة الثانية من دور المجموعات لأبطال أوروبا





حصل هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان على جائزة أفضل هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وسجل اللاعب الأرجنتيني هدف فريقه الثاني في مرمى مانشستر سيتي خلال اللقاء الذي جرى بينهما أول أمس الثلاثاء وانتهت بفوز باريس سان جيرمان ٢-٠.





وتفوق هدف ميسي على أهداف كلًا من أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد المسجل في شباك ميلان، وأليكس تيليس ظهير أيسر مانشستر يونايتد، الذي سجله في فياريال، وسبيستيان ثيل نجم فريق شيريف الذي سجله بمرمى ريال مدريد.









ويعتبر الهدف الذي سجله ميسي في شباك مانشستر سيتي هو الأول له مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان المنتقل له في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع برشلونة.