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واشنطن تحث على إنشاء مفوضية لرصد وتقييم تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 03:49 م
جو بايدن
جو بايدن
وكالات

حثت واشنطن، على إنشاء مفوضية لرصد وتقييم تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وأضاف عضو مجلس السيادة السوداني، في حديثه لقناة "الغد"، أن تجمع قوى تحرير السودان يؤكد ضرورة تنفيذ اتفاق السلام، مشيرا إلى أن اتفاق السلام أخذ وقتا كبيرا.

 

وأشار إلى أن الاتفاق كان كبيرا ومساراته متعددة، مبينا أن الاتفاق ناقش كل قضايا جذور الأزمة السودانية.

 

ولفت إلى أنه تم شرح كل نقاط الاتفاق لكل أطياف الشعب، مضيفا أن البداية تمت من خلال الخرطوم وعبر الولايات الغربية بولاية النيل الأبيض.

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