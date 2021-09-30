Advertisements

القومي للمرأة يختتم فعاليات حملة طرق الأبواب بسوهاج (صور)

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 03:53 م
بوابة الفجر
أيمن الجرادي
أكدت الدكتورة سحر وهبي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، أن الفرع اختتم حملة طرق الأبواب بمراكز المحافظة، تحت شعار «المرأة المصرية صانعة السلام»، والتي بدأت بتدريب الرائدات الريفيات وتنفيذ حملة طرق الأبواب وتنفيذ الورش والأعمال الفنية.

حملة «المرأة المصرية صانعة السلام» بالتعاون مع ثقافة سوهاج

وقالت وهبي، إن الحملة استمرت 3أيام واختتمت أعمالها بالتنسيق والمشاركة مع قصر ثقافة سوهاج، حيث تم تنفيذ ورش عمل فنية متنوعة ثم فقرات اغاني وطنية وفنون شعبية، وأن الحملة تهدف إلى تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى تركيزًا على القرى، من خلال تنظيم ورش تفاعلية للرسم والتلوين وابداعات الأطفال، وتعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية المجتمع، عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية باستخدام آلية طرق الأبواب ونشر الرسائل المتعلقة بالأمن والسلام.

حملة طرق الابواب تجوب قري سوهاج

وأوضحت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، أن عدد الزيارات المنزلية بالقرى المستهدفة خلال الثلاثة أيام لطرق الأبواب بلغ 7500 زيارة بمعدل 2500 فى اليوم الواحد، والمستهدفين 37 ألف و500 فرد، منهم 11 ألف و749 سيدة، و10 آلاف و25 رجل، و17 ألف و426 طفل، بمعدل 11 ألف و749 فرد فى اليوم الأول، و12 ألف و558 فرد فى اليوم الثانى، و12 ألف و893 فرد فى اليوم الثالث، أما الأنشطة التثقيفية استهدفت 570 فرد منهم 185 سيدة، و120 رجل، و265 طفل، بمعدل 200 فرد فى اليوم الأول، و90 فرد فى اليوم الثانى، و110 فرد فى اليوم الثالث.
القومي للمرأة يختتم فعاليات حملة طرق الأبواب بسوهاج (صور)
القومي للمرأة يختتم فعاليات حملة طرق الأبواب بسوهاج (صور)
القومي للمرأة يختتم فعاليات حملة طرق الأبواب بسوهاج (صور)
القومي للمرأة يختتم فعاليات حملة طرق الأبواب بسوهاج (صور)
القومي للمرأة يختتم فعاليات حملة طرق الأبواب بسوهاج (صور)
القومي للمرأة يختتم فعاليات حملة طرق الأبواب بسوهاج (صور)
القومي للمرأة يختتم فعاليات حملة طرق الأبواب بسوهاج (صور)
القومي للمرأة يختتم فعاليات حملة طرق الأبواب بسوهاج (صور)
القومي للمرأة يختتم فعاليات حملة طرق الأبواب بسوهاج (صور)
القومي للمرأة يختتم فعاليات حملة طرق الأبواب بسوهاج (صور)
القومي للمرأة يختتم فعاليات حملة طرق الأبواب بسوهاج (صور)
القومي للمرأة يختتم فعاليات حملة طرق الأبواب بسوهاج (صور)
القومي للمرأة يختتم فعاليات حملة طرق الأبواب بسوهاج (صور)
القومي للمرأة يختتم فعاليات حملة طرق الأبواب بسوهاج (صور)
القومي للمرأة يختتم فعاليات حملة طرق الأبواب بسوهاج (صور)
القومي للمرأة يختتم فعاليات حملة طرق الأبواب بسوهاج (صور)
القومي للمرأة يختتم فعاليات حملة طرق الأبواب بسوهاج (صور)
القومي للمرأة يختتم فعاليات حملة طرق الأبواب بسوهاج (صور)
القومي للمرأة يختتم فعاليات حملة طرق الأبواب بسوهاج (صور)
القومي للمرأة يختتم فعاليات حملة طرق الأبواب بسوهاج (صور)

الكلمات المفتاحية

سوهاج حملة طرق الابواب المجلس القومي للمرأة السلم المجتمعي اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. فيوتشر يقترب من حسم صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. إنقسام داخل إدارة برشلونة بشأن إقالة كومان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. عملاق خليجي يهدد بخطف علي معلول من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موقف ثنائي الاهلي من تمديد عقودهم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن رحيل موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خطوة واحدة تفصل نجم الأهلي عن الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يحصل على توقيع الأخطبوط وأمر وحيد يعطل الصفقة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - لابورتا يستقر على مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكومان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك يُغري نجم الفريق براتب خرافي للتجديد

منذ ساعة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن راتب شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيريا وسط مفاجأت بالجملة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"القومي للمرأة" بالبحيرة يوصي بوجود سيدات مؤهلات للوعظ الديني والإرشاد الأسري (صور)

"قومي المرأة" ينفذ مبادرتي "لأني رجل" و"طرق الأبواب" بلغة الإشارة في الوادي الجديد (صور)

"قومي المرأة" يواصل حملات طرق الأبواب بحملة 100 مليون صحة بالوادي الجديد (صور)

قومي المرأة يستهدف 32 ألف مواطنة للتوعية بأهمية لقاح كورونا في سوهاج

القومي للمرأة يزور قرية «بنهو» للحث على تلقى لقاح كورونا في سوهاج

احميها من الختان.. القومي للمرأة يستهدف 49 ألف مواطن بسوهاج

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:00 م

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيريا وسط مفاجأت بالجملة

02:48 م

عاجل.. عملاق خليجي يهدد بخطف علي معلول من الأهلي

01:30 م

عاجل.. الزمالك يُغري نجم الفريق براتب خرافي للتجديد

03:30 م

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

12:35 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements