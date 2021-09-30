القومي للمرأة يختتم فعاليات حملة طرق الأبواب بسوهاج (صور)

حملة «المرأة المصرية صانعة السلام» بالتعاون مع ثقافة سوهاج





وقالت وهبي، إن الحملة استمرت 3أيام واختتمت أعمالها بالتنسيق والمشاركة مع قصر ثقافة سوهاج، حيث تم تنفيذ ورش عمل فنية متنوعة ثم فقرات اغاني وطنية وفنون شعبية، وأن الحملة تهدف إلى تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى تركيزًا على القرى، من خلال تنظيم ورش تفاعلية للرسم والتلوين وابداعات الأطفال، وتعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية المجتمع، عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية باستخدام آلية طرق الأبواب ونشر الرسائل المتعلقة بالأمن والسلام.





حملة طرق الابواب تجوب قري سوهاج





وأوضحت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، أن عدد الزيارات المنزلية بالقرى المستهدفة خلال الثلاثة أيام لطرق الأبواب بلغ 7500 زيارة بمعدل 2500 فى اليوم الواحد، والمستهدفين 37 ألف و500 فرد، منهم 11 ألف و749 سيدة، و10 آلاف و25 رجل، و17 ألف و426 طفل، بمعدل 11 ألف و749 فرد فى اليوم الأول، و12 ألف و558 فرد فى اليوم الثانى، و12 ألف و893 فرد فى اليوم الثالث، أما الأنشطة التثقيفية استهدفت 570 فرد منهم 185 سيدة، و120 رجل، و265 طفل، بمعدل 200 فرد فى اليوم الأول، و90 فرد فى اليوم الثانى، و110 فرد فى اليوم الثالث.



أكدت الدكتورة سحر وهبي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، أن الفرع اختتم حملة طرق الأبواب بمراكز المحافظة، تحت شعار «المرأة المصرية صانعة السلام»، والتي بدأت بتدريب الرائدات الريفيات وتنفيذ حملة طرق الأبواب وتنفيذ الورش والأعمال الفنية.