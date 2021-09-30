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غدًا.. يارا تطرح أول أغنيات ألبومها الجديد "مليت"

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 03:59 م
يارا
يارا
أروي حمدي
تستعد المطربه اللبنانية يارا لطرح أول اغاني ألبومها بعنوان "مليت" غدا الجمعه الموافق 30 سبتمبر عبر قناتها الرسمية "يوتيوب"، وكتبت يارا عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلة انتظروا غدًا أول أغاني ألبومي الجديد "مليت" الساعة 4 بتوقيت بيروت".




ومن جانب أخري يذكر أن المطربة اللبنانية يارا قد طرحت منذ فترة أغنية "يمرني من طاريك" وهي من كلمات سلطان بن سهيل، ألحان سهيل، توزيع نور هاشم.


وتقول كلمات الأغنية: "يمرني طاريك وأقول يا محلاك، يا مرحبا فطاريك يا الله حيه، تضحك لي الدنيا إذا تضحك شفاك، وأموت لو تزعل ثواني عليَّ، يا روح روحي يا بعد روح مضناك، إلى النهاية وياك وابعد شوية"

الكلمات المفتاحية

مليت مطربة لبنانية الفنانة يارا الفجر الفني أغينة يمرني من طاريك

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