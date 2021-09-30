Advertisements

المخرج عمرو زكي يستقر على إيمي طلعت زكريا بطلة فيلمه الجديد.. والتصوير فور الانتهاء من السيناريو

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 04:01 م
عمرو زكي
عمرو زكي
نور طلعت



استقر المخرج عمرو زكي، على الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، لتكون بطلة فيلمه الجديد"مجنون  بيها".

وقال عمرو، في تصريحات صحفية:" سأبدء تصوير أولى مشاهد فيلم" مجنون بيها" خلال الأسابيع القليلة المقبلة فور الانتهاء من كتابة السيناريو، وهو من بطولة الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا،  تأليف هيثم نبيل، وموسيقى تصويرية أحمد راجح، ويتم الإعلان عن باقي فريق العمل  في الأيام القليلة القادمة".


وأضاف عمرو،:"الفيلم من إنتاج شركة" موڤ"، وتدور أحداث الفيلم  في إطار كوميدي اجتماعي وسيتم تصوير جميع مشاهد الفيلم داخل مصر بين محافظتي القاهرة والاسكندرية".


جدير بالذكر أن عمرو، أخرج العديد من الكليبات لأشهر مطربي مصر.
المخرج عمرو زكي يستقر على إيمي طلعت زكريا بطلة فيلمه الجديد.. والتصوير فور الانتهاء من السيناريو
المخرج عمرو زكي يستقر على إيمي طلعت زكريا بطلة فيلمه الجديد.. والتصوير فور الانتهاء من السيناريو

الكلمات المفتاحية

عمرو زكي إيمي طلعت زكريا

أخبار تهمك

عاجل.. عملاق خليجي يهدد بخطف علي معلول من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موقف ثنائي الاهلي من تمديد عقودهم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. خطوة واحدة تفصل نجم الأهلي عن الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيريا وسط مفاجأت بالجملة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الأهلي يحصل على توقيع الأخطبوط وأمر وحيد يعطل الصفقة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الزمالك يُغري نجم الفريق براتب خرافي للتجديد

منذ ساعة و 8 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن راتب شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ 38 دقيقة

عاجل - لابورتا يستقر على مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكومان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إنقسام داخل إدارة برشلونة بشأن إقالة كومان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن رحيل موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. فيوتشر يقترب من حسم صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

البطولات النسائية تنعش بلاتوهات السينما

الانتهاء من تصوير 50% من "الموقف" استعدادًا لعرضه فى موسم منتصف العام

عاجل.. وفاة الفنان الكبير طلعت زكريا بعد صراع مع المرض

بطل فيلم "الموقف": طلعت زكريا انتهى من تصوير كل مشاهده قبل وفاته

شاهد.. إيمي طلعت زكريا وشقيقها إمام قبر والدهما في عيد ميلادها

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل الفيلم الذي يُجسد حياة الراحل طلعت زكريا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:00 م

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيريا وسط مفاجأت بالجملة

02:48 م

عاجل.. عملاق خليجي يهدد بخطف علي معلول من الأهلي

01:30 م

عاجل.. الزمالك يُغري نجم الفريق براتب خرافي للتجديد

03:30 م

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

12:35 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements