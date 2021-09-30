المخرج عمرو زكي يستقر على إيمي طلعت زكريا بطلة فيلمه الجديد.. والتصوير فور الانتهاء من السيناريو







استقر المخرج عمرو زكي، على الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، لتكون بطلة فيلمه الجديد"مجنون بيها".



وقال عمرو، في تصريحات صحفية:" سأبدء تصوير أولى مشاهد فيلم" مجنون بيها" خلال الأسابيع القليلة المقبلة فور الانتهاء من كتابة السيناريو، وهو من بطولة الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، تأليف هيثم نبيل، وموسيقى تصويرية أحمد راجح، ويتم الإعلان عن باقي فريق العمل في الأيام القليلة القادمة".





وأضاف عمرو،:"الفيلم من إنتاج شركة" موڤ"، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي وسيتم تصوير جميع مشاهد الفيلم داخل مصر بين محافظتي القاهرة والاسكندرية".





جدير بالذكر أن عمرو، أخرج العديد من الكليبات لأشهر مطربي مصر.