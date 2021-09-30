5025 جنيه سعر قنطار القطن في المزاد العلني بمحافظة الدقهلية (صور)





كما حضر موسى الجمال مشرف المنظومة وجه بحرى، والدكتور رامى خليل رئيس قطاع الداخلى بالشركة ومحمود عبد الحكيم مدير المنظومة بالدقهلية وعبد الهادى عبد الرحمن وكيل المنظومة بالدقهلية المهندسة امانى حسن مدير حسابات المنظمومة بالدقهلية.



وقد انتهى المزاد كميات مطروحة من الستاموني مركز بلقاس عدد 646 كيس بكمية 732.296 قنطار، بسعر 4952 للقنطار، وكمية مطروحة من شبراهور مركز السنبلاوين 214 كيس،بكمية 256.899 قنطار بسعر 5000 جنيه للقنطار.

قال فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية، إن سعر قنطار الطن وصل في اليوم الثانى للمزاد العلني بالمحافظة إلى 5025 جنيه للقنطار.وشهد وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية المزاد المقام اليوم الخميس، بشركة مصر لحليج الأقطان بالمنصورة، وبحضور جميع الشركات لشراء الكميات المطروحة والمفروزة 2078 كيس بكمية 2417 قنطار.