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الشاعر أحمد إبراهيم يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس ديو أحمد سعد وعزيز مرقة

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 04:05 م
احمد ابراهيم
احمد ابراهيم
إسراء عبد الفتاح

كشف الشاعر أحمد إبراهيم عن كواليس ديو أحمد سعد وعزيز مرقة الذي يتم تنفيذه في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الأغنية التي تجمع الثنائي تحمل اسم "ببعتلك سلام".

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني"، أنه تم الانتهاء من تسجيل الأغنية، وفي الوقت الحالي يتم اختيار توقيت لتصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية التي تجمع لأول مرة بين أحمد سعد وعزيز مرقة.

وتابع، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم طرح أغنية من كلماته وتحمل اسم "لسه بحبك" غناء المطرب الشاب أحمد جمال الدين وألحان مصطفي حامد وتوزيع غانم.

وأعرب أحمد إبراهيم عن سعادته لاختياره لكتابة الأغنية الافتتاحية لمهرجان الفضائيات العربية، والتي حملت اسم "سمير ودلال" تخليدًا لذكرى كل من الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبدالعزيز، وقام بغناءها كل من الفنان سامر أحمد ووليد سامي.

يذكر أن الشاعر أحمد إبراهيم قد شارك في كتابة العديد من الأغاني، وكانت أبرزها "بقول عادي" للفنان تامر عاشور، والتي حققت عدد كبير من المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي وصلت حتى الآن لآكثر من 18 مليون مشاهدة.

الكلمات المفتاحية

عزيز مرقة تامر عاشور احمد سعد احمد ابراهيم

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