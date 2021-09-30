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إستمرار غياب حكيم زياش عن قائمة المنتخب المغربي

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 04:00 م
زياش
زياش
استمر غياب لاعب وسط تشيلسي حكيم زياش عن تشكيلة المغرب، لسوء السلوك، بينما انضم زميله بالفريق اللندني الحارس الصاعد سامي تلمساني لأول مرة لخوض ثلاث مباريات بتصفيات كأس العالم لكرة القدم.
واستدعى المدرب وحيد خليلوجيتش اليوم الخميس، 27 لاعباً للعب ثلاث مباريات كلها في المغرب إذ يلتقي مع غينيا بيساو مرتين ثم يواجه غينيا.
واستبعد زياش (28 عاماً) على نحو مفاجئ من التشكيلة التي أعلنها خليلوجيتش خلال الفوز على السودان في الرباط الشهر الماضي ضمن المجموعة التاسعة واتهمه المدرب بسوء السلوك في معسكر سابق بعد الوصل متأخراً بجانب رفض التدريب أو اللعب وإدعاء الإصابة.
كما يغيب نصير مزراوي لاعب أياكس أمستردام لأسباب انضباطية مشابهة.
وبجانب تلمساني انضم عبدو هروي لاعب ساسولو الإيطالي لأول مرة وعاد فيصل فجر مهاجم سيفا سبور التركي للقائمة فيما غاب عادل تعرابت مهاجم بنفيكا البرتغالي.
وتضم التشكيلة اثنين فقط من اللاعبين المحليين وهما أنس الزنيتي حارس الرجاء وأيوب العملود مدافع الوداد.
ويلعب المغرب ضد غينيا بيساو يومي 6 و9 أكتوبر (تشرين الأول)، ثم يواجه غينيا يوم 12 بالشهر ذاته في الرباط

الكلمات المفتاحية

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