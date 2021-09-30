بايرن ميونخ يستهدف التألق المحلي بعد الخماسية الأوروبية

بعد الفوز الكبير على دينامو كييف الأوكراني بخماسية نظيفة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ينقل فريق بايرن ميونخ تركيزه على الدوري الألماني، عندما يواجه إينتراخت فرانكفورت الأحد المقبل في الجولة السابعة من المسابقة.





ويتصدر بايرن ميونخ جدول الترتيب، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه باير ليفركوزن، الذي يحل ضيفاً على أرمينيا بيلفيلد يوم الأحد أيضاً.





وسيحاول بروسيا دورتموند أن يقترب من مقدمة الدوري، عندما يستضيف أوغسبورغ، بعد غد السبت، بينما يريد لايبزغ أن يستعيد توازنه عندما يواجه بوخوم، وذلك بعد الخسارة أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا.





ويتطلع بايرن للاستفادة من أداء ليروي ساني الرائع لمواصلة سلسلة مبارياته دون هزيمة، حيث حقق خمسة انتصارات وتعادل وحيد في ست مباريات بالدوري.





وقال جوليان ناغلسمان مدرب بايرن عن ساني، الذي اختير أفضل لاعب في المباراة أمام دينامو كييف أمس الأربعاء: "قدم مباراة مذهلة".





وأضاف: "إنه لاعب مذهل، ولديه شخصية جيدة. أظهر هذا مرة أخرى اليوم".





وتعرض ساني مؤخراً لانتقادات كبيرة من الجماهير، ولكنه رد بأداء يرتفع من مباراة لأخرى منذ ذلك الوقت.





في الوقت نفسه، حقق لايبزغ، وصيف الموسم الماضي، نتيجة مخيبة للآمال بالخسارة 1-2 أمام بروج. وفي "البوندسليغا" لا يبدو موقف الفريق جيدا حيث يحتل الفريق المركز العاشر في جدول الترتيب.





وقبل مواجهة بروج، تغلب لايبزغ على هيرتا برلين 6-0 في الجولة الماضية من الدوري. والتناقض في أداء الفريقين في المباراتين لم يمر مرور الكرام.





وقال مدرب الفريق جيسي مارسش: "في هذه اللحظة نكون إما جيدين للغاية أو غير جيدين. يجب أن نجد المزيد من التناسق".





وأضاف لاعب خط الوسط كيفن كامبل إنه ليس وقت الذعر.





وتابع: "نحن نمر بعملية تعلم. يوم السبت لدينا مباراة على أرضنا أمام بوخوم، حيث يجب أن نعمل بكد وأن نحصد النقاط الثلاثة".





وقفز ليفركوزن من المركز الرابع للثاني عقب الفوز على ماينز في الجولة الماضية. وفي الطريق نحو تقليص الفارق مع بايرن ميونخ، هناك مباراة مع أرمينيا بيلفيلد.





وتراجع دورتموند للمركز الرابع في جدول الترتيب، عقب الخسارة أمام بروسيا مونشنغلادباخ. وفاز الفريق بصعوبة 1-0 على سبورتينج لشبونة البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.





وقال قائد الفريق ماركو ريوس: "شعرت بصعوبة بالغة. لم نقدم أفضل أداء لنا. سعداء في الوقت الحالي والآن علينا أن نركز على مباراتنا بالدوري".





وذكر دورتموند اليوم الخميس، إنه سيتم السماح للنادي باستضافة 11 ألف مشجع إضافي أمام أوغسبورغ بسبب قانون الحماية من فيروس كورونا الجديد في ولاية شمال الراين وستفاليا.





وفي السابق، كان يسمح للفريق باستضافة 25 ألف متفرج فقط.





ويفتتح كولون وجروتو فيورث مباريات الجولة السابعة غداً الجمعة.





وفي بقية مباريات هذه الجولة يلتقي فولفسبورغ مع بروسيا مونشنغلادباخ، وشتوتغارت مع هوفنهايم، وهيرتا برلين مع فرايبورغ بعد غد السبت، فيما يلعب ماينز مع يونيون برلين يوم الأحد