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"القومي للاتصالات" يعلن تعديل مواعيد عمل منافذ خدمات شركات الاتصالات

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور , وذلك بالإشارة إلى قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن العمل بالمواعيد الشتوية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية اعتبارا من أول أكتوبر 2021.

وأشار الجهاز إلى أن العمل طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساء.

وأوضح أن يوم الخميس يكون العمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساء, أما يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساء.

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