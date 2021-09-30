بالتنسيق مع الرئاسة.. بدء ترميم وتركيب العمود الأثري بحديقة سراي القبة

بدأت وزارة السياحة والآثار، و بالتنسيق مع ديوان رئيس الجمهورية، في مشروع ترميم وتجميع وإعادة رفع العمود الجرانيتي الأثري الموجود في حديقة سراي القبة، بما يتناسب مع قيمته التاريخية والأثرية.





وزارة السياحة والآثار

ويأتي المشروع في ضوء اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بتجميل الميادين المصرية وإظهار جمالها والعمل على تطوير الحدائق العامة.





وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مٌرممي وأثريي المجلس قد بدأوا أمس في أعمال تنظيف وإزالة الاتساخات التي تراكمت على العمود على مر الزمن بسبب عوامل التعرية، كما سيقومون بأعمال التقوية والتدعيم لإعادة تركيب ورفع العمود ونقلة لعرضه في مكان متميز بوسط الحديقة، بما يتناسب مع قيمته التاريخية والأثرية والجمالية.

معلومات عن العمود الأثري في سراي القبة