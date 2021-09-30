Advertisements

بالتنسيق مع الرئاسة.. بدء ترميم وتركيب العمود الأثري بحديقة سراي القبة

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 04:13 م
جانب من الأعمال
جانب من الأعمال
حسام زيدان
بدأت وزارة السياحة والآثار، وبالتنسيق مع ديوان رئيس الجمهورية، في مشروع ترميم وتجميع وإعادة رفع العمود الجرانيتي الأثري الموجود في حديقة سراي القبة، بما يتناسب مع قيمته التاريخية والأثرية.

وزارة السياحة والآثار 
ويأتي المشروع في ضوء اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بتجميل الميادين المصرية وإظهار جمالها والعمل على تطوير الحدائق العامة.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مٌرممي وأثريي المجلس قد بدأوا أمس في أعمال تنظيف وإزالة الاتساخات التي تراكمت على العمود على مر الزمن بسبب عوامل التعرية، كما سيقومون بأعمال التقوية والتدعيم لإعادة تركيب ورفع العمود ونقلة لعرضه في مكان متميز بوسط الحديقة، بما يتناسب مع قيمته التاريخية والأثرية والجمالية.
 
معلومات عن العمود الأثري في سراي القبة 
والعمود تم نحته من الجرانيت الوردي خلال عصر الدولة الحديثة، ويأخذ الشكل الأسطواني ذو تاج من سعف النخيل ينثني إلى الخارج. ويبلغ ارتفاعه ما يقرب من ٨ أمتار، والتاج يبلغ ارتفاعه حوالي ٨٢ سم. 
بالتنسيق مع الرئاسة.. بدء ترميم وتركيب العمود الأثري بحديقة سراي القبة
بالتنسيق مع الرئاسة.. بدء ترميم وتركيب العمود الأثري بحديقة سراي القبة

الكلمات المفتاحية

مصر سراي القبة العمود الاثري في سراي القبة السياحة والآثار اثار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. إنقسام داخل إدارة برشلونة بشأن إقالة كومان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عملاق خليجي يهدد بخطف علي معلول من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يُغري نجم الفريق براتب خرافي للتجديد

منذ ساعة

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. فيوتشر يقترب من حسم صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة بشأن راتب شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. الأهلي يحصل على توقيع الأخطبوط وأمر وحيد يعطل الصفقة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - لابورتا يستقر على مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكومان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. موقف ثنائي الاهلي من تمديد عقودهم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل نجم الأهلي عن الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيريا وسط مفاجأت بالجملة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن رحيل موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

تنفيذ 40% من أعمال ترميم مسجد "المحلي" الأثري في رشيد (صور)

وزير الأوقاف يؤدى خطبة الجمعة من مسجد قايتباي الأثرى بعد ترميمه (فيديو وصور)

توقيع بروتوكول تعاون بين الأوقاف والتضامن ضمن مبادرة "حياة كريمة"

بدء أعمال ترميم كوبري محمد علي الأثري في القناطر

"500 زائر في يوم واحد".. مصريون وأجانب في قبة الشافعي

بالصور.. بدء ترميم فوارة السلطان حسن بعد 24 ساعة من سقوط أحد أجزائها

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:00 م

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيريا وسط مفاجأت بالجملة

02:48 م

عاجل.. عملاق خليجي يهدد بخطف علي معلول من الأهلي

01:30 م

عاجل.. الزمالك يُغري نجم الفريق براتب خرافي للتجديد

03:30 م

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

12:35 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements