24 شركة مصرية ناشئة تشارك في معرض ومؤتمر "Web Summit" بمدينة لشبونة بالبرتغال





تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية واستراتيجية وزارة الاتصالات ووتكنولوجيا المعلومات في دعم الشركات المحلية الناشئة والتأكيد على دورها الفعال ومشاركتها في الفعاليات المحلية والعالمية، أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية عن مشاركتها في مؤتمر Web Summit الدولي المقرر انعقاده في الفترة من 1-4 نوفمبر المقبل بمدينة لشبونة بالبرتغال بمشاركة 24 شركة مصرية ناشئة، وبدعم ورعاية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".





وتعد هذه المشاركة هي الثانية للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والشركات المصرية بعد النجاح منقطع النظير الذي تحقق في دورة عام 2019 والتي شاركت فيها 7 شركات مصرية حيث يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية برعاية الإبداع التكنولوجي ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال المبتكرين وحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها التابعة على تمكين الشركات التكنولوجية الناشئة.





وتعقيبا على هذه المشاركة، أعرب المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية عن سعادته بالمشاركة للعام الثاني في الدورة الجديدة لمعرض ومؤتمر لشبونة بعد النجاح الذي تحقق مؤخرا وهو ما دفعنا إلى مضاعفة أعداد الشركات المشاركة لأكثر من ثلاث مرات وفقا للرؤية الاستراتيجية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وأضاف خليل، يعتبر Web Summit من الفعاليات الكبيرة عالميًا في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال في أوروبا ويقام منذ عام 2010 ويحضره أكثر من 90 ألف مشارك منهم 11000 على مستوى رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذين بشركات التكنولوجيا الكبرى من 160 دولة و1200 متحدّث ويشارك أيضًا أكثر من 4000 شركة ناشئة تعمل في العديد من مجالات التكنولوجية المتقدمة، كما ان عملية اختيار الشركات المؤهلة للتنافس علي المشاركة بمعرض ومؤتمر Web Summit قد مرت بعدة مراحل للتأكد من اختيار أفضل العناصر بشفافية تامة وأنه من المقرر أن يتم إتاحة المشاركة لـ 24 شركة ضمن الجناح المصري هذا العام وسوف يتم اختيارهم من إجمالي ٧٠ شركة كانت قد تقدمت للمشاركة هذا العام حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن الشركات الفائزة خلال فعاليات مؤتمر تكني ساميت المقام بمكتبة الأسكندرية خلال الفترة من 2-4 أكتوبر 2021 بعد انتهاء لجنة التحكيم من اختيار الشركات الفائزة وتضم اللجنة اعضاء من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ومركز الإبداع وريادة الأعمال "تيك" التابع للهيئة، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي وخبراء متخصصين في مجال التكنولوجيات المتقدمة والاستثمار التكنولوجي.





وتابع خليل أن ماتقوم به الشعبة يعد مثال يحتذى به لتضافر الجهود وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى الدعم اللوجيستي الذي تتمتع به الشركات المشاركة من قبل وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بالبرتغال.

جدير بالذكر أن الشركات المصرية شهدت خلال الفترة الماضية تطوراً ملحوظاً في الحلول التقنية ونماذج الأعمال الناجحة، كما حققت نجاحات مبهرة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي وبما يؤهلها للمنافسة بقوة والوصول لمختلف الأسواق العالمية وجذب المزيد





من الاستثمارات وتحقيق طفرات في صناعة المعلومات الوطنية التي تعتبر قاطرة التنمية لكل القطاعات الاقتصادية والمجتمعية.