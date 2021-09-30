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اي فاينانس: 18 أكتوبر القادم بدء التداول على أسهم الشركة بالبورصة

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 03:39 م
ابراهيم سرحان رئيس مجلس إ>ارة شركة اي فاينانس
ابراهيم سرحان رئيس مجلس إ>ارة شركة اي فاينانس
محمد عصام

قالت شركة اي فاينانس للاستثمار المادية والرقمية،  أول شركات برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة إنها تتوقع بدء التداول على  أسهمها بسوق المال يوم 18 أكتوبر 2021

 

 

وتقدمت شركة اي فاينانس  للبورصة المصرية بطلب   قيد اسهمها برأسمال 800 مليون جنيه موزع على 1.6 مليار سهم بقيمة اسمية 0.5 جنيه.

 

وأوضحت الشركة في بيان لها أنها تنوي طرح حصة بالبورصة 14.5% من خلال طرح ثانوي في البورصة لعدد 80 مليون سهم ، وطرح عام في السوق الأولي بعد 177.7 مليون سهم.

 

وأشارت الشركة إلى أن الطرح السوق الاولي  سيتم على شرحتين  الشريحة الاولى للمؤسسات ذات ملائمة مالية كبيرة، والأخرى طرح عام للمستثمرين الأفراد بالسوق المصرية، دون تحديد نسبة كلا منهم، مشيرة إلى أن الطرح لتمويل التوسعات المخططة ضمن استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة، على ان يتراوح  النطاق السعري لعملية الطرح بين 12.50 جنيه و13.98 جنيه للسهم.

 

 

 

وبحسب بيان الشركة سوف يتم  يتم فتح باب تلقي طلبات الاكتتاب في شريحة الطرح العام للجمهور اعتبارًا من 6 أكتوبر 2021 حتى 13 أكتوبر 2021،وسيتم تحديد السعر النهائي للسهم يوم 9 أكتوبر بعد تغطية شريحة الاكتتاب الخاص

 

 ويتولي مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني للشركة في عملية الطرح، بينما يقوم مكتب نورتون روز فولبرايت بدور المستشار القانوني الأمريكي لمدير الطرح، بينما وتقوم كل من شركات رينيسانس كابيتال وشركة سي آي كابيتال وشركة شركة الأهلي فاروس الأهلي فاروس بدور مديروا الطرح بينما يقوم بنك الاستثمار «إن أي كابيتال» بدور مستشار الطرح، ويقوم مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني للشركة في عملية الطرح، بينما يقوم مكتب نورتون روز فولبرايت بدور المستشار القانوني الأمريكي لمدير الطرح.

 

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موعد طرح اي فاينانس بالبورصة اي فاينانس

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