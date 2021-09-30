نيابةً عن "العسومي".. النائب علاء عابد يفتتح الملتقى العربي الأول للإدارة والقانون





نيابةً عن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، افتتح النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي أعمال الملتقى العربي الأول للإدارة والقانون حول الحوكمة، والذي نظمه المركز الدولي الخليجي بالتعاون مع أكاديمية بوابة المعرفة والإدارة في القاهرة، تحت الرعاية الفخرية لرئيس البرلمان العربي.

وفي هذا السياق، ألقى النائب علاء عابد كلمة الافتتاح نيابة عن رئيس البرلمان العربي، أكد فيها أن الحوكمة أصبحت في العصر الحالي قاطرة التطور والتنمية وعماد التقدم في جميع المجالات، مضيفاً أن انخراط الدول العربية في التطبيق الشامل للحوكمة لم يعد ترفاً أو رفاهية، وإنما أصبح أمراً حتمياً إذا ما أراد العالم العربي أن يكون قوة مؤثرة وله مكانته اللائقة في المجتمع الدولي، وهو ما يتطلب تبني إستراتيجيات عربية تهدف إلى تطبيق الحوكمة فى شتى المجالات، لاسيما وأنها تمس بشكل مباشر بناء وتقدم المجتمعات العربية كافة.

وشدد "عابد" على الدور الهام للبرلمانيين في تفعيل وتطبيق الحوكمة، لاسيما وأنهم يتحملون مسئولية كبيرة في هذا الشأن، انطلاقاً من دورهم التشريعي والرقابي المخول لهم دستورياً وقانونياً، مضيفاً أن البرلمان العربي يُولي موضوع الحوكمة أهمية كبيرة وذلك في إطار إستراتيجية عمله الجديدة، وسيعمل على إعداد برامج تستهدف بناء وتعزيز قدرات البرلمانيين العرب في مجال تطبيق الحوكمة بمفهومها الشامل والمستدام.