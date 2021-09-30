Advertisements

نيابةً عن "العسومي".. النائب علاء عابد يفتتح الملتقى العربي الأول للإدارة والقانون

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 04:22 م
بوابة الفجر
دعاء جمال


نيابةً عن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، افتتح النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي أعمال الملتقى العربي الأول للإدارة والقانون حول الحوكمة، والذي نظمه المركز الدولي الخليجي بالتعاون مع أكاديمية بوابة المعرفة والإدارة في القاهرة، تحت الرعاية الفخرية لرئيس البرلمان العربي.

وفي هذا السياق، ألقى النائب علاء عابد كلمة الافتتاح نيابة عن رئيس البرلمان العربي، أكد فيها أن الحوكمة أصبحت في العصر الحالي قاطرة التطور والتنمية وعماد التقدم في جميع المجالات، مضيفاً أن انخراط الدول العربية في التطبيق الشامل للحوكمة لم يعد ترفاً أو رفاهية، وإنما أصبح أمراً حتمياً إذا ما أراد العالم العربي أن يكون قوة مؤثرة وله مكانته اللائقة في المجتمع الدولي، وهو ما يتطلب تبني إستراتيجيات عربية تهدف إلى تطبيق الحوكمة فى شتى المجالات، لاسيما وأنها تمس بشكل مباشر بناء وتقدم المجتمعات العربية كافة.

وشدد "عابد" على الدور الهام للبرلمانيين في تفعيل وتطبيق الحوكمة، لاسيما وأنهم يتحملون مسئولية كبيرة في هذا الشأن، انطلاقاً من دورهم التشريعي والرقابي المخول لهم دستورياً وقانونياً، مضيفاً أن البرلمان العربي يُولي موضوع الحوكمة أهمية كبيرة وذلك في إطار إستراتيجية عمله الجديدة، وسيعمل على إعداد برامج تستهدف بناء وتعزيز قدرات البرلمانيين العرب في مجال تطبيق الحوكمة بمفهومها الشامل والمستدام.

الكلمات المفتاحية

علاء عابد النائب علاء عابد العسومي البرلمان العربي

أخبار تهمك

عاجل.. فيوتشر يقترب من حسم صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عملاق خليجي يهدد بخطف علي معلول من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ 37 دقيقة

عاجل.. الزمالك يُغري نجم الفريق براتب خرافي للتجديد

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إنقسام داخل إدارة برشلونة بشأن إقالة كومان

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة بشأن راتب شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - لابورتا يستقر على مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكومان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يحصل على توقيع الأخطبوط وأمر وحيد يعطل الصفقة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. موقف ثنائي الاهلي من تمديد عقودهم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن رحيل موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خطوة واحدة تفصل نجم الأهلي عن الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيريا وسط مفاجأت بالجملة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

من برلين.. علاء عابد يكشف عن دور البرلمان في تمكين المشاركة السياسية بمصر

"عابد" يلقي كلمة البرلمان العربي أمام اجتماعات برلماني المتوسط والمجلس الأوروبي بفرنسا

البرلمان العربي يشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي

علاء عابد : تم إختيار الرئيس السيسي بإجماع جميع أعضاء اللجنة ونواب البرلمان العربي لمنحة وسام القائد

تعرف على تفاصيل إتفاقية التعاون المشترك بين البرلمان العربي وباكستان

"العسومي": تشتت الجهود الدولية والإقليمية وتعدد المبادرات، يمثل الإشكالية الأكبر في الحرب على الإرهاب

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:00 م

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيريا وسط مفاجأت بالجملة

02:48 م

عاجل.. عملاق خليجي يهدد بخطف علي معلول من الأهلي

01:30 م

عاجل.. الزمالك يُغري نجم الفريق براتب خرافي للتجديد

03:30 م

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

12:35 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements