خضوع أبطال فيلم "زومبي" للعزل عقب إصابة اثنين بكورونا

يخضع أبطال عمل فيلم "زومبي" للعزل، وذلك عقب إصابة اثنين من أبطال العمل بفيروس كورونا المستجد، وهم الفنانة هاجر أحمد وحمدي الميرغني.



وأجرى صناع العمل فيلم "زومبي"، مسحات للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وأبرزهم الفنانة ويزو.



فيلم "زومبي" تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة على ربيع، وحمدى الميرغنى، وأشرف عبد الباقى، وكريم عفيفى، وهاجر أحمد، وشيماء سيف، ومحمد أوتاكا، وعارفة عبد الرسول، وسامي مغاوري، محمد محمود.