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محمد صلاح يقود التشكيلة المثالية للجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 04:30 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
شهدت التشكيلة المثالية للجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي تواجد بها محمد صلاح بعد تألقه مع ليفربول.

وكان محمد صلاح سجل ثنائية في فوز ليفربول على بورتو بخمسة أهداف مقابل هدفين في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيورجوس أثاناسياديس (شيريف).

خط الدفاع: دوجلاس سانتوس (زينيت) – راكيتسكي (زينيت) - ميلان شكرينيار (انتر ميلان).

خط الوسط: هانز فاناكين (كلوب بروج) – تشيزا (يوفنتوس) – إدريسا جايي (باريس سان جيرمان).

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) – ليروي ساني (بايرن ميونخ) - داروين نونيز (بنفيكا) - كريم أديمي (سالزبورج).

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ي دوري أبطال أوروبا وفنتوس محمد صلاح شيريف رياضة

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