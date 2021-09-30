"أخبار حلوة".. رانيا يوسف تشوق جمهورها عبر "إنستجرام"

شوقت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها، من خلال منشور لها عبر سحباها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "يوسف" موجهة رسالة لجمهورها قائله: "عندي ليكم أخبار حلوة النهارده تابعوني".



وتشارك الفنانة رانيا يوسف في مسلسل "شارع 9" مع عدد من الفنانين منهم نرمين الفقي وسميرة صدقي وعهدى صادق.



وتستعد "يوسف" الفترة المقبلة تصوير مشاهدها في مسلسل "المماليك" مع عدد من الفنانين منهم بيومي فؤاد، نانسي صلاح، دوللي شاهين، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف هشام هلال، إخراج حازم فودة.



