فصل التيار الكهربائي عن 3 قرى ببني سويف لإجراء أعمال صيانة

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائي عن قرى "الحمرايا، بياض العرب، بني سليمان" شرق النيل مركز بني سويف، وذلك أيام "السبت، الأحد والاثنين" 2 و3 و4 أكتوبر 2021م، لإجراء أعمال الصيانة.



محافظة بني سويف

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أنه سيتم فصل التيار يوم السبت المقبل 2 أكتوبر 2021 عن قرية الحمرايا، ويوم الأحد 3 أكتوبر عن قرية بياض العرب، ويوم الإثنين 4 أكتوبر عن قرية بني سليمان، اعتبارا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا على مدار الأيام الثلاثة.



قطاع كهرباء بني سويف

وإذ يتقدم القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.



