إكسبو 2020 دبي.. انطلاق أكبر حدث عالمي





ينتظر الملايين حول العالم انطلاق "إكسبو 2020 دبي،" الحدث الاستثنائي الضخم، الذي يستمر لمدة 6 أشهر، أول إكسبو دولي يقام في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وسيكون علامة فارقة في تاريخ إكسبو والمنطقة.

يستضيف "إكسبو دبي" أكثر من 200 مشارك من بينهم دول ومنظمات وشركات ومؤسسات تعليمية، في تنظيم عالمي هو الأنجح أعدته دبي ودولة الإمارات، ليكون علامة مضيئة في تاريخ المنطقة ووفرت له كافة الإمكانات ليصبح فصلا جديدا في مسيرة نجاح دولة الإمارات، ذلك وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".