Advertisements

إكسبو 2020 دبي.. انطلاق أكبر حدث عالمي

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 05:04 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي


ينتظر الملايين حول العالم انطلاق "إكسبو 2020 دبي،" الحدث الاستثنائي الضخم، الذي يستمر لمدة 6 أشهر، أول إكسبو دولي يقام في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وسيكون علامة فارقة في تاريخ إكسبو والمنطقة.

يستضيف "إكسبو دبي" أكثر من 200 مشارك من بينهم دول ومنظمات وشركات ومؤسسات تعليمية، في تنظيم عالمي هو الأنجح أعدته دبي ودولة الإمارات، ليكون علامة مضيئة في تاريخ المنطقة ووفرت له كافة الإمكانات ليصبح فصلا جديدا في مسيرة نجاح دولة الإمارات، ذلك وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

الكلمات المفتاحية

مداد نيوز دبي اكسبو إكسبو دبي 2020

أخبار تهمك

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن رحيل موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. إنقسام داخل إدارة برشلونة بشأن إقالة كومان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز الودية بث مباشر اليوم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يحصل على توقيع الأخطبوط وأمر وحيد يعطل الصفقة

منذ حوالي 12 ساعة

لابورتا يُحدد موعد إقالة كومان

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. ضربة قاضية تضرب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يُغري نجم الفريق براتب خرافي للتجديد

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. عملاق خليجي يهدد بخطف علي معلول من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيريا وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجمي برشلونة يُعلقان على أنباء إقالة كومان

منذ أقل من ساعتين

عاجل - ثلاثي برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان.. لا يعرف شيئًا عن التدريب

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الكشف عن تصميم جناح السعودية في "إكسبو 2020"

دبي تستضيف 25 مليون زيارة من الخارج .. التفاصيل الكاملة لمعرض "إكسبو 2020"

"إكسبو 2020 دبي" يعقد اجتماعا عن بعد مناقشة أثر كوفيد-19

بسبب كورونا.. اتجاه لتأجيل إكسبو دبي 2020

بإرادة إماراتية.. العرب إلى المريخ (فيديو)

غرفة دبي تستعرض جاهزية قطاع الأعمال للمشاركة في إكسبو 2020 دبي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:10 م

عاجل - ثلاثي برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان.. لا يعرف شيئًا عن التدريب

لابورتا يُحدد موعد إقالة كومان

05:00 م

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

04:00 م

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيريا وسط مفاجأت بالجملة

02:48 م

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

12:35 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements