إزالة 578 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية في بني سويف

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، بإنه تم "أمس" إزالة 15 حالة تعد بقرى: الجزيرة الشرقية، غياضة الشرقية، كفر منصور، عزبة نجيب بالشراهنة، مركز ببا منها: 2 حالة تعد على أرض أملاك دولة و9 حالات تعد على حرم الري و4 حالات تعد على أرض زراعية، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات إلى 578 حالة تعد منذ بدء الموجة الـ18 فيما تتواصل الحملات طبقًا للجدول الزمنى المعد ويستهدف إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف.



جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة، بشأن سير العمل في حملات الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتي بدأت يوم 13 سبتمبر الجاري، ويتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر "سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر" في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كل صور التعديات على أراضى أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.



هذا قد أشار محافظ بني سويف، إلى أهمية استثمار موجات حملات الإزالة التي تطلقها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مؤكدا على أهمية أن تكون الأولوية في تنفيذ الإزالات للتعديات الصارخة وذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدى التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، خاصة وأن ملف مواجهة التعديات يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.



وشدد المحافظ، على أهمية استثمار موجات حملات الإزالة المتتالية التى تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد مساحات الأرضى المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، منوها أن تكون الأولوية فى التنفيذ إزالة التعديات الصارخة وذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدى التى تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، خاصة وأن ملف مواجهة التعديات يأتى فى مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى بالمحافظة.