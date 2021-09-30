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دكرنس يكسر عقدة المنصورة ويفوز بديربى الدقهلية

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب

حقق الفريق الأول بنادى دكرنس الرياضى فوزا كبيرا على ضيفه فريق المنصورة بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة الأوفى بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.

بدأ دكرنس اللقاء بتشكيل أساسى مكون من: عمر ساجد "حارس مرمى"، أحمد عيد، محمد ماهر، أحمد فوزى، أحمد جمال، محمد حسن، أحمد سمير، صلاح زايد، مؤمن سمير، عادل فكرى، محمد رمضان "حله"

بينما بدأ المنصورة بتشكيل أساسى مكون من: عاطف نصحى "حارس مرمى"، وائل عبده، حازم هانى، محمود عماره، حماده جلال، أحمد عبدالعال، محمود مرزوق، إسلام محمد، محمد أحمد، شادى إسماعيل، محمد حسانين.

الشوط الأول إنتهى بتقدم دكرنس بهدفين نظيفين سجلهما اللاعب عادل جمال حيث تقدم بهدف أول من رأسية رائعة من عرضية مؤمن سمير لاعب الجناح الأيمن بالدقيقة 23، ثم أضاف الهدف الثانى بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليمنى فى الوقت بدل من الضائع.

وفى الشوط الثانى واصل دكرنس أداؤه الهجومى والضغط الهجومى على مرمى عاطف نصحى حارس مرمى المنصورة وفى الدقيقة 30 يضيف مؤمن سمير ثالث أهداف دكرنس بمهارة فردية عالية لينتهى اللقاء بفوز دكرنس بثلاثية مستحقة على المنصورة.


أدار اللقاء طاقم تحكيم بقيادة إبراهيم المحجوب "ساحة"، أحمدعادل "مساعد أول"، أحمد طارق "مساعد ثانى"، أحمد صبحى "رابع".

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