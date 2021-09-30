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مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز الودية بث مباشر اليوم

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 05:13 م
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
مباراة الزمالك وبيراميدز الودية اليوم مع دقات الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر ستكون حل اهتمام الكثيرين في الكرة المصرية قبل ساعات قليلة من مباراة منتخب مصر وليبيريا الودية أيضًا، حيث يستعد الفريق الأبيض لمواجهة فريق توسكر الكيني في بطولة دوري أبطال أفريقيا وتقام هذه الموقعة على ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس في مواجهة فنية خاصة بين باتريس كارتيرون وهو فرنسي الجنسية المدير الفني للقلعة البيضاء وإيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز الذي ترك الإسماعيلي من أجل تدريبه بحثًا عن تحقيق بطولة في تاريخه التدريبي لذلك سنتابع ونرى أفكار المدربين في هذه الموقعة بين هدوء كارتيرون ولعبه على الهجمات المرتدة في أحيان كثيرة وكرة إيهاب جلال التي تعتمد على البناء من الخلف والاستحواذ في وسط الملعب بصرف النظر عن النتائج رغم الطفرة التي كان قد خاضها مع فريق الدراويش.

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز عبر يلا شوت الجديد

يعتبر نادي الزمالك مواجهة بيراميدز خير استعداد لموقعة توسكر الكيني ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم 16 أكتوبر المقبل لكن هذه المواجهة تنقل عن طريق قناة الزمالك الرسمي ويعلق عليها محمد الراعي ويحصل الفريق الأبيض على راحة بعد المباراة الودية لمدة 5 أيام حتى موعد الودية الثانية يوم 8 من شهر أكتوبر المقبل.

يغيب عن الزمالك عدد من اللاعبين المميزين المنضمين إلى منتخب مصر مثل أحمد فتوح وطارق حامد وغيرهم من اللاعبين المميزين لذلك سيعتمد كارتيرون على الدفع بعدد كبير من اللاعبين الشباب في هذه المواجهة على أمل تحقيق الفوز بها.

أما إيهاب جلال فلا يزال يواصل الاعتماد على عدد كبير من العناصر الأساسية في مباراة بيراميدز ضد الزمالك على أمل تحقيق الفوز بها بعد انضمام عبد الله السعيد ورمضان صبحي ومحمد حمدي لمنتخب مصر الأول وغياب جون أنطوي عن هذه الموقعة لذلك سيلعب جلال بالتشكيل التالي:

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

حراسة المرمى: المهدي سليمان
خط الدفاع: عبد الله مجدي - أحمد أيمن - أسامة جلال - أحمد فتحي.
خط الوسط: نبيل دونجا - محمود صابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - إبراهيم حسن.
خط الهجوم: محمود وادي

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