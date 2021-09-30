مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز الودية بث مباشر اليوم

مباراة الزمالك وبيراميدز الودية اليوم مع دقات الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر ستكون حل اهتمام الكثيرين في الكرة المصرية قبل ساعات قليلة من مباراة منتخب مصر وليبيريا الودية أيضًا، حيث يستعد الفريق الأبيض لمواجهة فريق توسكر الكيني في بطولة دوري أبطال أفريقيا وتقام هذه الموقعة على ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس في مواجهة فنية خاصة بين باتريس كارتيرون وهو فرنسي الجنسية المدير الفني للقلعة البيضاء وإيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز الذي ترك الإسماعيلي من أجل تدريبه بحثًا عن تحقيق بطولة في تاريخه التدريبي لذلك سنتابع ونرى أفكار المدربين في هذه الموقعة بين هدوء كارتيرون ولعبه على الهجمات المرتدة في أحيان كثيرة وكرة إيهاب جلال التي تعتمد على البناء من الخلف والاستحواذ في وسط الملعب بصرف النظر عن النتائج رغم الطفرة التي كان قد خاضها مع فريق الدراويش.