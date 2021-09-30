"الداخلية" تنجح في إحباط مخطط إخواني لإحياء نشاط التنظيم (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل مواصلة جهودها لحماية مقدرات الوطن وإجهاض كافة المخططات الإرهابية الرامية لزعزعة أمنه واستقراره حسبما ورد خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".



وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الخميس، أن قطاع الأمن الوطني يتمكن من إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابي من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية.



وأوضح البيان أن المعلومات أكدت استغلال الإخواني يحيى مهران إحدى الشقق السكنية بحدائق الأهرام في إخفاء أموال التنظيم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الإخواني يحيى مهران وعثر على غرفة سرية داخل الشقة تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها مبلغ 8 ملايين و400 ألف دولار وعملات أخرى وكمية من الذخائر.



ولفت إلى أن صفوان ثابت كلف يجيى مهران باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية للتحايل على إجراءات التحفظ المتخذة ضد الكيانات الاقتصادية للتنظيم.



ونوه البيان إلى أن المعلومات أشارت إلى اضطلاع الإخواني يحيى مهران عثمان كمال الدين بدور بارز في المخطط باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت، حيث يجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.

