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هنا الزاهد تتألق بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 05:47 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
مي مرسي
شاركت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها أبهرت من خلالها الجمهور، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هنا الزاهد، بإطلالة كاجوال أنيقة لاقت إعجاب الجمهور، وعبرو عن ذلك من خلال خاصية التعليقات معبرين عن إعجابهم بإطلالتها.

وكانت آخر أعمال هنا الزاهد مشاركتها في مسلسل "النمر" مع عدد من الفنانين منهم محمد إمام،و نيرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد.

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