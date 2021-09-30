تنفيذ قرار بالإخلاء الإدارى لعقار يشكل خطورة داهمة بنطاق حى غرب المنصورة





والعقار الصادر بشأنة قرار الإخلاء الإداري، هو العقار رقم 7 الكائن بشارع عارف بمنطقة الثانوية، و مكون من دور أرضي، وثلاث طوابق علوية.





جاء ذلك على ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بسرعة تنفيذ القرارات الهندسية الصادرة بشأن العقارات الآيلة للسقوط حرصا" على حياة المواطنين.



حيث توجهت لجنة مشكله برئاسة أشرف محمد عبد الواحد نائب رئيس الحى، ومسئولي الإدارة الهندسية بحى غرب المنصورة، وهدير المنشاوى عضو قانونى على ضوء القرار الهندسى الصادر من لجنة المنشأت الآيلة للسقوط الى موضع العقارين.



وقد تمكنت اللجنه بالتنسيق مع قسم اول المنصورة من تنفيذ قرار الاخلاء الادارى الكلى للعقار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالأخلاء، مع أخذ كافة التعهدات اللازمة على مالك العقار لسرعة تنفيذ القرار الهندسى الصادر.



نفذت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة اللواء صبرى محمد عبده رئيس حى غرب، اليوم الخميس، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية وقسم أول المنصورة، قرار بالإخلاء الإداري الكلي لعقار يشكل خطورة داهمة بنطاق الحىي.