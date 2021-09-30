عضو"قوى النواب": قانون العمل على رأس أولويات اللجنة في الانعقاد الثاني

قالت النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل سيكون على رأس أولويات اللجنة في دور الانعقاد الثاني، مشيرة إلى أن هذا القانون ينتظره كل فئات المجتمع وكان من المفترض أن يخرج منذ فترة.



وأوضحت"الشريف" فى تصريح لبوابة "الفجر"، أنه من أحد القوانين التى لابد من التأني فيها ولابد أيضًا من مناقشته بشكل كبير لأنه من القوانين المهمة، مؤكدة أن قانون العمل يخلق بيئة آمنه للعامل ولابد أن يكون فيه نوع من أنواع التوافق والتراضي للطرفين سواء كان للعامل أو لصاحب العمل.



وأضافت عضو قوى النواب، أننا سوف نناقش داخل قانون العمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تم إطلاقها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي والتى تحتوي على عدد من المواد الخاصة بحماية العامل سواء كان اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو ثقافيًا، كل هذا سوف يتم مناقشته على طاولة لجنة القوى العاملة في دور الانعقاد الثاني.



جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًّا برقم 418 لسنة 2021، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لبدء الدورة الثانية، في الفصل التشريعي الثاني، وذلك يوم السبت، بتاريخ 2 أكتوبر المقبل.



كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًّا برقم 419 لسنة 2021 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لبدء الدورة الثانية، في الفصل التشريعي الأول، وذلك بتاريخ 5 أكتوبر المقبل.