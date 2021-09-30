خاص.. نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال عذب أبطال نفق الحرية.. ونقلهم إلى العزل لسنوات

قال السيد قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إن أبطال نفق الحرية الستة مروا بفترة قاسية، حيث تحقيق تخلله تعذيب في مركز تحقيق سجن الجلمة، مشيرًا إلى أنه تم تمديد التوقيف لهم عدة مرات، وسوف تعد إسرائيل لهم لوائح اتهام لمحاكمتهم أحكامًا إضافية.





نقل الأبطال إلى العزل

وأضاف، في تصريحات خاصة إلى الفجر: "علمنا اليوم أنه تم نقل 4 من الأبطال إلى العزل، حيث نقل زكريا زبيدي إلى معتقل بئر السبع، ومحمد عارضة نقل إلى معتقل عسقلان، ونقل محمود عارضة ومناضل نفيعات إلى عزل أيالون الرملة".





وتابع "فارس"، أنه بقي أيهم كممجي ويعقوب قادري في تحقيق سجن الجلمة، وحسب إجراءات إدارة السجون فإنهم سيمكثون سنوات داخل العزل وفي ظروف صعبة جدًا.





تمديد توقيف الأسرى الستة

ومددت محكمة إسرائيلية، الأربعاء، توقيف الأسرى الستة، الذين هربوا من سجن "جلبوع" وأعيد اعتقالهم، لمدة خمسة أيام.



