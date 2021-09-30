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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة القادمة

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 05:32 م
ميلان
ميلان
علاء خليف
يستعرض الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بالموسم الحالي 2021 – 2022، قبل مباريات الجولة السابعة من الكالتشيو.
ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

يتصدر تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو  ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف، ويليه البوسني إيدين دجيكو مهاجم انتر ميلان وسجل 5 أهداف حتى الآن.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

1- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) 6 أهداف
2- إدين دجيكو (انتر ميلان) 5 أهداف
3- فيكتور أوسيمين (نابولي) 4 أهداف
4- لاوتارو مارتينيز (انتر ميلان) 4 أهداف
5- جواو بيديو جلفاو (كالياري) 4 أهداف
6- ماتيا ديسترو (جنوى) 4 أهداف
7- دوشان فلاهوفيتش (فيورنتينا) 4 أهداف
8- جوردان فيرتو (روما) 4 أهداف

الكلمات المفتاحية

ميلان لاتسيو دجيكو الدوري الإيطالي إيموبيلي

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