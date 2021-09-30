ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة القادمة

يستعرض الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بالموسم الحالي 2021 – 2022، قبل مباريات الجولة السابعة من الكالتشيو.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي





يتصدر تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف، ويليه البوسني إيدين دجيكو مهاجم انتر ميلان وسجل 5 أهداف حتى الآن.





جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي





1- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) 6 أهداف

2- إدين دجيكو (انتر ميلان) 5 أهداف

3- فيكتور أوسيمين (نابولي) 4 أهداف

4- لاوتارو مارتينيز (انتر ميلان) 4 أهداف

5- جواو بيديو جلفاو (كالياري) 4 أهداف

6- ماتيا ديسترو (جنوى) 4 أهداف

7- دوشان فلاهوفيتش (فيورنتينا) 4 أهداف

8- جوردان فيرتو (روما) 4 أهداف



