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الرئيس السيسي يوجه بحماية الشواطئ الساحلية والتصدي لهذه الظاهرة

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 05:39 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
شيماء حسن
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع قائد القوات البحرية ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسئولين.

حماية الشواطئ
وصرح المتحدث باسم مؤسسة الرئاسة، بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية خاصة على البحر المتوسط، حسب ما جاء في خبر عاجل على فضائية "إكسترا نيوز".

ظاهرة تآكل الشواطئ
ووجه الرئيس السيسي بمواصلة تنفيذ مختلف مشروعات حماية الشواطئ وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية مع تدقيق الدراسات ذات الصلة بالتصدي لظاهرة تآكل الشواطئ حفاظًا على سلامة الأراضي والمنشآت والاستثمارات القائمة على السواحل.

الكلمات المفتاحية

حماية الشواطئ تآكل الشواطئ السيسي

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