إطلاق برنامج "بيني جديد" بجامعة الإسكندرية لتصميم وتنسيق المواقع والحدائق

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن صدور القرار الوزاري بإنشاء برنامج "بيني جديد" بالتعاون بين كليتي الزراعة والفنون الجميلة جامعة الاسكندرية باللغة العربية، تحت مسمى "برنامج تصميم وتنسيق المواقع والحدائق".



وصرح الدكتور محمد بهى الدين عميد كلية الزراعة، ان البرنامج يقبل طلاب الثانوية العامة علوم رياضة المرشحين للقبول بجميع كليات الزراعة على مستوى الجمهورية، وأيضا طلاب كليات جامعة الاسكندرية الحاصلين على الحد الادنى لقطاع كليات الزراعة وذلك أعتبارا من العام الجامعي 2021 / 2022.