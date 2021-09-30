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شيكو يفتتح مشاركته بالقسم الثانى بتعادل مثير أمام أبوقير

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر


حسم التعادل الإيجابى بهدف لمثله مباراة شيكو وضيفه أبوقير للأسمدة فى المباراة التى أقيمت بستاد شربين الرياضى ضمن مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.

وبدأ شيكو بقيادة مصطفى مرعى بتشكيل مكون من: سعيد فتحى "حارس مرمى"، أحمد فتحى، محمود الشحات، حازم عبدالقصود، محمد السيد، الأمير حسام، إيمانويل منتاه، محمد عبدالمقصود، محمد جميل، حسن على، أحمد الشعراوى.

بينما بدأ أبوقير للأسمدة بقيادة أحمد الكاس بتشكيل أساسى مكون من: السيد الصاوى "حارس مرمى"، كيرفالا، محمود السيد، أحمد الشحات، علاء شعبان، محمد أشرف، محمد نجاتى، عمر إبراهيم، على عزت، نصر رمضان، محمد علاء.

تقدم أبوقير للأسمدة بهدف أول فى الشوط الثانى سجله محمد نجاتى الوافد الجديد للفريق ثم أدرك محمد جميل التعادل لشيكو لينتهى اللقاء بتعادل إيجابى بهدف لمثله.

أدار اللقاء طاقم تحكيم بقيادة أحمد ناجى وعاونه محمود كثير ومحمد غزالى مساعدين وحكم رابع حسام نصار.

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