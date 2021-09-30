صيد المحلة يتعادل مع الحمام "1-1" بالممتاز"ب"



تعادل صيد المحلة مع الحمام بهدف واحد لكل فريق في المواجهة التي جمعت بينهما باستاد كفر الشيخ ضمن مواجهات الاسبوع الاول بدوري القسم الثاني "المجموعة الثالثة".



انهى فريق الحمام الشوط الاول متقدمًا بهدف سجله اللاعب "محمد معوض" عند الدقيقة "25" في شوط تفوق فيه ابناء مطروح، في الوقت الذي جاء اداء لاعبو صيد المحلة متوسطا.



وفي الشوط الثاني شهد انتفاضة من ابناء "نبيل حلمي" وسيطر لاعبو الصيد على معظم فترات الشوط، حتى تمكن "محمد الدسوقي" من ادارك هدف التعادل للصيد وذلك عند الدقيقة "70".



فيما شهدت الدقائق الاخيرة اهدار مهاجمو صيد المحلة لعدة فرصة موكدة للتهديف، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق ويتقاسم الفريقان نقاط المواجهة.



ادار المباراة تحكيميًا أسامة إسماعيل، وعاونه محمود عامر، حكم مساعد أول، عمرو سعد، حكم مساعد ثاني، ومصطفى إسماعيل، حكم رابع