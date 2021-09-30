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مهرجان الاسكندرية السينمائي يضح اللمسات الأخير لحفل الختام

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 05:49 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
انتهى مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والمقام بساجه فندق شيراتون المنتزة، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم والفنانين من مختلف الدول.


واشرف الامير أباظه رئيس المهرجان على التجهيزات الاخير، للتاكد من سير عملية التحضيرات لخروج الحفل بشكل يليق بمكانه المهرجان وسط دول البحر المتوسط. 


ومن المقرر أن ينطلق حفل الختام بعد ساعات قليلة من الآن، بحضور الفنان السوري دريد لحام، والمقرر تكريمه بالحفل.


يذكر أن الدورة الـ37 لمهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بدأت فعلياتها يوم السبت 25 سبتمبر، وكرم بحفل الافتتاح الفنان خالد الصاوي. 

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