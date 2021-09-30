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حمو بيكا يهاجم عمر كمال: بيحب الستات وبخيل وبيتخلى عني

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 06:28 م
حمو بيكا وعمر كمال
حمو بيكا وعمر كمال
مي مرسي
آثار مطرب المهرجانات حمو بيكا الجدل، من خلال حديثه عن عمر كمال أثناء استضافته في برنامج "الترابيزة"، مع أميرة بدر.

وقال "بيكا" متحدثا عن عمر كمال: "عمر كمال لا يحب الزواج، وبيقول أجيب عيال ليه وأصرف عليهم، ومفكر كل الحياة جمع فلوس، ميعرفش إن ممكن تجمع وتحوش ومتعرفش تصرف بعد كدة".

وتابع "بيكا" قائلا: "عمر مش بيحب يطلع فلوس خالص، وهو بيحب الستات بس مش عايز يتجوز، ودائما يقول هتجوز لكن مش دلوقتي".

وأضافت حمو بيكا مهاجما عمر كمال قائلا: "لما كان بيتصل بيا كان بيلاقيني في ظهره على طول، ومينفعش أول ما أقع ألاقيه بيسبني، ويتخلى عني".

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