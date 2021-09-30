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الأهلي يعلق على عقد الشناوي المسرب

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 06:00 م
الشناوي
الشناوي
علي خلاف


علق الأهلي على التسريبات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عقد محمد الشناوي قائد الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر المسرب.

تعليق الأهلي على تسريب عقد الشناوي

ويتقاضى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي وفقا للعقد المسرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي مبلغ 6 ملايين و655 ألف جنيه في العام الأول، تزيد 600 ألف جنيه سنويا.

ويحصل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على 37 مليون جنيه من القلعة الحمراء في إجمالي خمسة سنوات.

من جانبه قال إسلام الشاطر المذيع بقناة الأهلي في تصريحات تلفزيونية: "لا أعلم مدى صحة هذا العقد ولكن بفرض أن العقد المسرب صحيح فلماذا يتم نشره الآن؟".

وأكمل لاعب الأهلي الأسبق:" لماذا تعلم مصر كلها الآن قيمة عقد الشناوي؟ هذا الأمر يخص اللاعب وناديه فقط، الشناوي يفكر في الملعب فقط ولذلك تطور مستواه في الأعوام الماضية".

الجدير بالذكر أن مسؤولي النادي الأهلي رفضوا فكرة رحيل محمد الشناوي قائد الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، بعدما ارتبط اسمه بعدة عروض سعودية على رأسها نادي النصر.

الكلمات المفتاحية

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