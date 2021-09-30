ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني قرر عدم الاستعجال في إقالة الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق وأنه سيقود الفريق أمام أتلتيكو مدريد في مباراة الدوري المقبلة.





برشلونة يحسم مصير كومان





وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة لا يرغب في اتخاذ أي قرار ساخن وسيواصل خوان لابورتا رئيس البرسا منح كومان الثقة في مباراة مهمة للغاية لطموحات برشلونة في الدوري.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن لابورتا يطمح أن يتحسن الفريق والفكرة هي الذهاب في كل مباراة تلو الأخرى، حيث بعد المباراة أمام بنفيكا اشتكى كومان بسبب أنه لا يعرف ما إذا كان لديه ثقة النادي الكتالوني وبعد يوم واحد أظهر له النادي الثقة في عمله على الأقل لمباراة واحدة أخرى.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في الوقت الحالي سيستمر كومان في مباراة أتلتيكو مدريد وعقب اللقاء سيتم اتخاذ القرارات اللازمة وفقًا للنتائج وصورة الفريق.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أنه يوجد العديد من المرشحين لتولي مهمة تدريب برشلونة مثل أندريا بيرلو وتشافي هيرنانديز وروبرتو مارتينيز.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة تعرض لخسارة ثقيلة على يد بنفيكا البرتغالي بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.



