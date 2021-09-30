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من جديد.. مي حلمي تثير الجدل حول ارتباطها

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 06:41 م
مي حلمي
مي حلمي
مي مرسي
آثارت الإعلامية مي حلمي الجدل، حول ارتباطها وذلك من خلال "ستوري" شاركتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "حلمي" قائله: " إلى كل أعدائي، لماذا أنتم خائفون؟، لا أطهي لكم أكلة جديدة في مطبخي، لا تظنون ذلك".

وتابعت مي حلمي قائله: " فأنا الآن منشغلة بطبخة أخرى، أبني أدوارًا من الكيك الأبيض، يتزينه من الأعلى بدلة سوداء، وفستان أبيض.. فعندما أقول تسامح تسامح، فإذا تسامحت ليس ضعفًا، فاقتنعت تمامًا أني قادرة على رد الأذى أضعاف مضاعفة".

وأضافت قائله: " وعنما نكون قادرون ننظر للأمور بزاوية أخرى، أقل مما كنا نراها من قبل، فالقدرة تعطينا العفو وليس المسامحة، العفو عن رد الأذى بالأذى تذكروا وإذا نحن تسامحنا، هناك من لا ينام ولا يسهو.. فاستعدوا هناك من لا ينسى، بفكركم بس أنا مش ناسية".

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