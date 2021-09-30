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ياسمين صبري تخطف الأنظار بالأسود في أحدث ظهور

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 07:07 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
يارا أحمد


شاركت الفنانة ياسمين صبري،  جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة لها.

 

وتألقت ياسمين صبري بإطلالة أنيقة ومميزة  خطفت بها الأنظار مرتدية فستان ستان باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الهادئ وأحمر الشفاه باللون البينك  وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.

 وتعقد الفنانة ياسمين صبري،حاليا  جلسات عمل مكثفة مع المؤلف محمد عبد المعطى للوقوف على الملامح النهائية لشخصية ليال المقرر أن تجسدها فى مسلسلها الجديد «حلم ليال» المقرر عرضه فى رمضان القادم.

وكانت ياسمين استقرت على معالجة درامية بعنوان "حلم ليال" لتقديمها فى مسلسل درامى بعد مفاضلتها بين أكثر من سيناريو ومعالجة درامية.

و من المقرر بدء تصويره نهاية شهر أكتوبر القادم وحتى الآن لم يتم الاستقرار على اسم المخرج الذى سيتولى إدارة العمل ولا على الأبطال المشاركين فى الحلقات.

ياسمين صبري تخطف الأنظار بالأسود في أحدث ظهور
ياسمين صبري تخطف الأنظار بالأسود في أحدث ظهور
ياسمين صبري تخطف الأنظار بالأسود في أحدث ظهور
ياسمين صبري تخطف الأنظار بالأسود في أحدث ظهور

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