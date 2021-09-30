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صحة قنا: جاهزون للتسجيل والتطعيم الفوري لطلاب الجامعات والمعاهد

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
ناشد الدكتور راجي تاواضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا جميع طلبه الكليات والمعاهد الحكومية والخاصه والأزهريه التسجيل علي موقع وزاره الصحة لأخذ لقاح كورونا مشيرا إلي أنه في حالة تعسر التسجيل يذهب الي مراكز التطعيم المنتشرة بتسع مدن المحافظة والتي تم اختيارها منتصف سبتمبر الجاري للتسجيل الفورى والتطعيم ضمن مبادرات " معا نطمئن - سجل الآن".

وأشار وكيل صحة قنا، إلي أن الطالب الذى لايستطيع التسجيل علي موقع وزارة الصحة لاي سبب يتوجه الي مراكز الشباب المتخصصه ومراكز لقاحات وسيتم تسجيله واخذ اللقاح في حينه.

هذا وأكد الدكتور تاواضروس، إن اماكن تمركز فرق حملة معا نطمئن بالمحافظة في مدينة ابوتشت أقصي شمال محافظة قنا يتمركز فريق الدعاية والتسجيل بمنطقة مجمع المواقف بالإضافة إلي أن فرق التطعيم بمكتبة الطفل ابوتشت، اما مدينة فرشوط فتباشر فرق التسجيل والدعاية عملها من أمام مجلس مدينة فرشوط والتطعيم بمركز شباب فرشوط، وفي نجع حمادى تتم الدعاية والتسجيل بميدان العروسة أما التطعيم بمركز شباب نجع حمادى، ودشنا الدعاية بشارع المركز والتطعيم بمركز شباب الصعايدة، والدعاية بالوقف أمام مجلس المدينة واخذ اللقاح بمركز شباب المراشدة، أما العاصمة قنا فالدعاية بميدان الساعة والتطعيم بالصالة المغطاة، وقفط الدعاية من أمام مسجد الفتح والتطعيم بمركز شباب الزهراء، ومدينة قوص بميدان النوبة للدعاية والتسجيل أما التطعيم بنادى الشعب الرياضي، والدعاية بنقادة أمام مجلس المدينة والتطعيم بستاد نقادة الرياضي.

كانت وزارة الصحة والسكان قد ناشدت اليوم جميع طلاب الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية) بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح وذلك بـ 1100 مركز على مستوى الجمهورية، أو التوجه إلى أقرب مركز شباب من ضمن 270 مركز تم تجهيزها لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، وذلك دون التسجيل مسبقًا وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد حفاظًا علي صحة وسلامة الطلاب.

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