مبادرة "رواد النيل" تنظم برنامج "فرص العمل العالمية 2021"





تنظم مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية برنامجا بعنوان "فرص العمل العالمية 2021" في نسخته السادسة عشر بالشراكة مع شركة الأهلي القابضة الإماراتية, ويهدف البرنامج إلى دمج الأفكار بين شباب العالم ودعم الإبتكار وريادة الأعمال.





وقالت المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل الدكتورة هبة لبيب, في تصريحات اليوم الخميس - إن البرنامج يأتي في إطار التعاون المثمر بين مبادرة رواد النيل وبين برنامج المسئولية المجتمعية لمجموعة الأهلي القابضة الإماراتية لدعم وإكتشاف شباب رواد الاعمال فى كل من مصر الاردن وعمل ربط ما بين مجتمع ريادة الأعمال بالبلدين بما يتفق مع أهداف مبادره رواد النيل لدعم رواد الاعمال والمبتكرين لايجاد حلول للمشاكل المجتمعية من خلال منتجات مبتكرة يسهل تنفيذها فى البلاد العربية المماثلة.





وأضافت لبيب, أن البرنامج سيشارك فيه عدد من رواد الأعمال وقصص النجاح للشركات الناشئة في مصر والأردن, بالإضافة إلى متحدثين وموجهين فنيين وخبراء ريادة أعمال بالبلدين مما يساعد على نقل التجارب المشتركة والخبرات في مجال ريادة الأعمال.





من جانبها..قالت لينا حوراني مدير دائرة المسئولية المجتمعية بمجموعة الأهلى القابضة الإماراتية, إن البرنامج مصمم لتحفيز إمكانات الشباب من مصر والأردن للتعاون والتطوير عبر المبادرة الوطنية لتعزيز التنمية الاجتماعية والمستدامة في مجتمعاتهم, مشيرة إلى أن البرنامج يعتمد على النجاحات التي تحققت منذ إصداره الأول في عام 2008, حيث يسعى لتزويد الأجيال الجديدة من رواد الأعمال بالأدوات اللازمة لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع.





وأضافت حوراني, أن البرنامج يستهدف تصميم وتطوير وتنفيذ العديد من مشاريع الابتكار الاجتماعي التي يمكن أن تتطور إلى مشاريع اجتماعية تعالج وتحاول التغلب على التحديات الموجودة في كل من مصر والأردن, وسيتم بناء كل مشروع بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وسيساهم في تحقيق الأهداف تحت كل هدف في محاولة لتعميم الاستدامة والتنمية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





من جانبه..قال الدكتور محمد عباس مدير برنامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل, أن البرنامج مدعوم أيضا من قبل مؤسسة أشوكا الوطن العربي الرائدة في مجال ريادة الأعمال في الوطن العربي, ويعمل على توفير معكسرات تدريبية للشباب ورواد الأعمال من مختلف الدول ما يتيح الفرصة لدمج الأفكار بين الشباب العالم ويساعد على تحويل وبللورة الأفكار في مشروعات حقيقية وخلق فرص العمل للشباب العربي.





وأوضح عباس, أن البرنامج يشمل تكوين المشاركين في فرق ومنحهم التدريب والتوجيه ثم يتم إختيار الفائزين ومنحهم جوائز مالية, بالإضافة إلى منحهم الفرصة أيضا لعرض مشروعاتهم على كبار المستثمرين بدولة الإمارات, وستقوم مبادرة رواد النيل من خلال التعاون مع خبراء ريادة أعمال ومدربين من مختلف الدول بعملية تدريب الشباب وتوجيههم في المعكسرات التدريبية بالإضافة إلى إحتضان الأفكار والمشروعات الفائزة بعد نهاية البرنامج لمساعدتها للوصول للمنتج النهائي.





ويشارك في البرنامج نحو 20 شابا ورائد أعمال من الأردن ومصر في معسكر تدريبي مدته أسبوع لبناء المعرفة والمهارات اللازمة ليصبحوا رواد أعمال اجتماعيين مسؤولين. ويعقد البرنامج التدريبي في مقر مبادره رواد النيل في جامعة النيل الأهلية وستتبعه مرحلة إرشاد مدتها شهرين حيث سيختبر المشاركون أفكارهم في السوق, وفي نهاية مرحلة التنفيذ, ستحصل الفكرة الأكثر تأثيرا على جائزة قدرها 10000 دولار.





ويستهدف قطاع المسئولية المجتمعية بشركة الأهلى القابضة الإماراتية إلى دعم الشباب العربي من الباحثين للمشاركة في تنمية مجتماعتهم وتطوير إقتصاد بلادهم والمساهمة والإنخراط بشكل كامل في عملية التنمية في البلدان العربية, من خلال تدريب الشباب على ريادة الأعمال والمشاريع الإجتماعية والمسئولية المجتمعية للشركات, فيما تعد مبادرة رواد النيل مبادرة قومية بدأت في عام 2019 بدعم من البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي المصري إلى جانب شراكات مختلفة مع القطاع الحكومي والخاص,و تعمل على دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمي من خلال تطبيق أدوات الابتكار المختلفة.