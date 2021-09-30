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شرط وحيد يمنع نجم الزمالك من الانتقال إلى الدوري السعودي

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 06:30 م
الزمالك
الزمالك
علي خلاف
تلقي يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عدة عروض من أندية خليجية للرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

رحيل يوسف أوباما

و تواصلت عدة أندية من الدوري السعودي والاماراتي للحصول على خدمات يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في يناير المقبل.

وكان مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب قد رفضوا خوض يوسف أوباما تجربة الاحتراف مع الحزم السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

من جانبه أكد يوسف أوباما ضرورة التفاوض مع إدارة نادي الزمالك حيث طلب من وكيله تأجيل المفاوضات الرسمية و والمراحل النهائية في المفاوضات لحين اتضاح الرؤية بالنسبة للنادي  في مسألة فتح القيد في يناير المقبل.

الكلمات المفتاحية

يوسف اوباما رياضة الزمالك اخبار الرياضة

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