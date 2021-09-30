موعد مباراة آرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز









يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، نظيره برايتون، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويحتل آرسنال ضيفًا على نظيره برايتون، في البريميرليج، يوم السبت المقبل الموافق الثاني من شهر أكتوبر المقبل.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي.





ويحتل برايتون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد آرسنال في المركز العاشر برصيد 9 نقاط.



