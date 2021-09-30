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الري: أعمال تبطين الترع تعمل على تلبية احتياجات جميع المنتفعين (فيديو)

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 06:33 م
تبطين الترع
تبطين الترع
هدى عبدالرازق
قال أسامة عبدالظاهر، نائب وزير الموارد المائية والري، إن أعمال تبطين الترع تعمل على وصول المياه إلى النهايات، وتلبية احتياجات المنتفعين منها.

تبطين الترع 
وأشار "عبدالظاهر"، خلال لقاء خاص غبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، إلى أن الترع التي تم تبطينها كانت تواجه تحديات كبيرة جدا كنقص المياه، وتغير نوعية المياه، لافتا إلى أن الوضع تغير بعد تبطين الترع بشهادة الأهالي، مضيفا أن الأهالي يعملون على الحفاظ على الترع بعد تبطينها.

إزالة تعديات 
والجدير بالذكر، أن الدكتور عبد العاطى استعرض تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه في غضون ستة أشهر، موجهًا بمواصلة التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات على المجارى المائية وأملاك الري بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات.

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وزير الري تبطين الترع السيسي الري

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