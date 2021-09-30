تأجيل ظهور الإعلامية إيمان الصاوي بعد تعرضها لحادث

أُصيبت الإعلامية إيمان الصاوي في وجهها، أثناء تصوير حلقة لبرنامج "عيش حياتك"، المُذاع على فضائية "صدي البلد"، مما أدى إلى تأجيل حلقة اليوم الخميس.





وناقشت إيمان الصاوي في برنامج عيش حياتك عدة موضوعات؛ من أهمها تأثير السوشيال ميديا علي المصريين، وحلم الثراء السريع من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.





وطالبت أثناء مداخلة مع النائبة مها عبدالناصر عضوٍ لجنه الاتصالات وتكنولوجية المعلومات بمجلس النواب، بضرورة مناقشة قانون يحمي البيت المصري من أي محتوى يأثر بالسلب على شبابنا.





وطالبت الإعلامية إيمان الصاوي أثناء المداخلة، بضرورة محاسبة اليوتيوبر والبلوجر على المحتوى الذي يتقاضون عليه أجر، كحق الدولة.





وقدمت الإعلامية إيمان الصاوي العديد من البرامج، آخرهم على قناة "صدى البلد"، من خلال برنامج "عيش حياتك"، الذي يناقش العديد من الموضوعات العامة والطبية والثقافية والاجتماعية، ويُذاع على شاشة "صدى البلد 2"، يومي الخميس والجمعة الساعة 2 ظهرًا.