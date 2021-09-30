Advertisements

محافظ أسوان يكشف آخر مستجدات تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة (صور)

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
استعرض اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، خلال اجتماع مجلس المحافظين، جهود المحافظة في العديد من الملفات أبرزها إزالة التعديات على أملاك الدولة والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وقال عطية، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف حملات إزالة التعديات تم خلال الفترة الماضية إزالة 10 ألاف و281 حالة تعدى عبارة عن أراضى مبانى وزراعية على منشأت الرى من مجرى نهر النيل أو الترع والمصارف، وجارى إزالة 1528 حالة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للرى ومديرية أمن أسوان، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن الموجه الـ 18 حيث أن هناك متابعة يومية من القيادة السياسية ومجلس الوزراء لحملات الإزالة.

وأكد على أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ لمتابعة الإزالات حتى نهايتها، مع قيام مدير الأمن بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بكل دقة في هذا الشأن.

وأشار اللواء أشرف عطية بأنه الإجتماع شهد عرض موقف المحافظة بشأن مشروعات المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة "، وخاصة أن هناك متابعة دؤوبة من مجلس الوزراء لمعدلات التنفيذ والتي تسير بشكل جيد،

وأشار محافظ أسوان بأنه تم أيضًا عرض الجهود المبذولة لمواجهة الموجه الرابعة لفيروس كورونا حيث أنه يتم العمل على قدم وساق بالتنسيق مع وزارة الصحة تطعيم المواطنين بجرعات لقاحات كورونا سواء من خلال المراكز الثابتة أو المتحركة، مع المرور الميدانى على المستشفيات.

موضحًا بأنه تم كذلك عرض موقف المحافظة بشأن الإستعداد للعام الدراسى الجديد والإجراءات التي سيتم إتباعها في هذا الشأن، مع منع دخول أي معلم أو إدارى أو عامل للمدارس دون الحصول على جرعات التطعيم ضد كورونا.
محافظ أسوان يكشف آخر مستجدات تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة (صور)
محافظ أسوان يكشف آخر مستجدات تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة (صور)
محافظ أسوان يكشف آخر مستجدات تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة (صور)
محافظ أسوان يكشف آخر مستجدات تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة (صور)

الكلمات المفتاحية

محافظ اسوان بداية الدراسة الموجة الـ18 التعديات الازالات اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل - ثلاثي برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان.. لا يعرف شيئًا عن التدريب

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل - نجمي برشلونة يُعلقان على أنباء إقالة كومان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يُغري نجم الفريق براتب خرافي للتجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

لابورتا يُحدد موعد إقالة كومان

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيريا وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يعلق على عقد الشناوي المسرب

منذ أقل من ساعتين

صدمة في بيراميدز بسبب صفقة الموسم

منذ 39 دقيقة

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ضربة قاضية تضرب الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عملاق خليجي يهدد بخطف علي معلول من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يحسم مصير كومان

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز الودية بث مباشر اليوم

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

محاظ أسوان يكلف بالاستمرار فى إزالة التعديات (صور)

محافظ أسوان: إجراءات حاسمة للمتعدين على أراضي الدولة وإزالة 146 حالة تعدى بمساحة 71 ألف متر مربع

محافظ أسوان يؤكد على عدم الإزدواجية فى توزيع المساعدات والإعانات المالية والغذائية لضمان وصولها للمستحقين

أسوان تنفذ 257 قرار إزالة بمساحة مليون و 4291 م2 وتحويل المتعدين للنيابة العسكرية

محافظ أسوان: إزالة 401 حالة تعديات على أراضي الدولة بمساحة 299 ألف متر مربع

محافظ أسوان مع مدير الأمن: إعادة الانضباط للشارع في محاور المرور والإشغالات والتعديات

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:10 م

عاجل - ثلاثي برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان.. لا يعرف شيئًا عن التدريب

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

04:00 م

صدمة في بيراميدز بسبب صفقة الموسم

07:00 م

لابورتا يُحدد موعد إقالة كومان

05:00 م

برشلونة يحسم مصير كومان

06:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements