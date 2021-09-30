محافظ أسوان يكشف آخر مستجدات تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة (صور)





وقال عطية، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف حملات إزالة التعديات تم خلال الفترة الماضية إزالة 10 ألاف و281 حالة تعدى عبارة عن أراضى مبانى وزراعية على منشأت الرى من مجرى نهر النيل أو الترع والمصارف، وجارى إزالة 1528 حالة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للرى ومديرية أمن أسوان، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن الموجه الـ 18 حيث أن هناك متابعة يومية من القيادة السياسية ومجلس الوزراء لحملات الإزالة.



وأكد على أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ لمتابعة الإزالات حتى نهايتها، مع قيام مدير الأمن بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بكل دقة في هذا الشأن.



وأشار اللواء أشرف عطية بأنه الإجتماع شهد عرض موقف المحافظة بشأن مشروعات المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة "، وخاصة أن هناك متابعة دؤوبة من مجلس الوزراء لمعدلات التنفيذ والتي تسير بشكل جيد،



وأشار محافظ أسوان بأنه تم أيضًا عرض الجهود المبذولة لمواجهة الموجه الرابعة لفيروس كورونا حيث أنه يتم العمل على قدم وساق بالتنسيق مع وزارة الصحة تطعيم المواطنين بجرعات لقاحات كورونا سواء من خلال المراكز الثابتة أو المتحركة، مع المرور الميدانى على المستشفيات.

موضحًا بأنه تم كذلك عرض موقف المحافظة بشأن الإستعداد للعام الدراسى الجديد والإجراءات التي سيتم إتباعها في هذا الشأن، مع منع دخول أي معلم أو إدارى أو عامل للمدارس دون الحصول على جرعات التطعيم ضد كورونا.

استعرض اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، خلال اجتماع مجلس المحافظين، جهود المحافظة في العديد من الملفات أبرزها إزالة التعديات على أملاك الدولة والاستعداد للعام الدراسي الجديد.