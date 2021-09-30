نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس: تحرير محضر حرق قش الأرز في ديمشلت

محضر حرق قش الأرز

وخلال المرور في قرية ديمشلت، تلاحظ تصاعد الدخان من أحد الأراضي الزراعية وبالفحص تبين أنه ناتج عن حرق قش الأرز وعلى الفور استدعى مسئولي الوحدة المحلية والبيئة وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفة.



وأكد أن الدولة تسعى جاهده لتعظيم الاستفادة الاقتصادية للمخلفات الزراعية، باستخدام مختلف الآليات من توعية، ودعم مشروعات تجميع وتدوير القش، وتحويله لأعلاف وسماد عضوى، وذلك كنوع من المساعدة للفلاحين.



وقام "سعد" بالمرور على مركز طب الأسرة بميت النحال وأمسك سجلات الحضور والانصراف وتفقد عددا من أقسام وغرف المركز، مشددا على ضرورة حسن الرعاية بالمرضى والمترددين.



إزالة التعديات على أملاك الدولة

وأكد أن الدولة لن تتهاون في أية تعديات على أراضي أملاك الدولة أو الأرض الزراعية وأن جميع الأجهزة تتعاون في التصدى بكل حسم لمخالفات البناء وعدم تقنين الأوضاع وكافة المخالفات حرصا على موارد الدولة ومواطنيها.



وأوضح "سعد" أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية باستمرار المتابعة الميدانية لمنع التعديات وإزالة كافة المخالفات خاصة على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لكافة المخالفات.





قام عاطف سعد، نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس، اليوم الخميس، بالمرور الميداني اليومي على الوحدات المحلية التابعة لمركز دكرنس.